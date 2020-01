Faláfel de ervilhas e hortelã fresca

Preparação

Coloque as ervilhas numa tigela à prova de calor e cubra‑as com água a ferver. Deixe ficar durante dois ou três minutos para descongelarem e escorra bem. Ponha as ervilhas, o grão, a pasta de harissa e duas colheres de sopa de hortelã no robô de cozinha e tempere bem com sal e pimenta preta. Triture até os ingredientes estarem combinados.

Divida a mistura em 16 partes e forme bolinhas. Achate-as ligeiramente. Cubra e leve ao frigorífico durante 30 minutos. Aqueça o forno a 190 °C. Pincele um tabuleiro grande com um pouco de óleo de colza.

Coloque os faláfel no tabuleiro e leve ao forno por cerca de 15 minutos, até ficarem estaladiços. Entretanto, coloque o iogurte numa taça pequena, adicione a restante hortelã e tempere a gosto.

Sirva os faláfel com o molho de iogurte.

Nutrição (por faláfel com molho): kcal 37 | gordura 1 g | gordura saturada 0,1 g | hidratos de carbono 4 g | açúcares 1 g | fibra 2 g | proteína 2 g | sal 0,03 g