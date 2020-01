“A cozinha vegan não é complicada, nem cara, nem monótona. É possível fazer pratos deliciosos apenas com alguns ingredientes, muitas vezes menos de 30 minutos e, com ingredientes básicos do dia-a-dia”. Como ponto de partida para sustentar esta afirmação, Denise Smart, autora de “É Vegan, É Fácil” (edição Arteplural), traz-nos 60 receitas recheadas de bom sabor e sem recurso a alimentos de origem animal, o mesmo é dizer sem carne, peixe, ovos e laticínios.

Outra regra inquebrável nas seis dezenas de propostas é a de todas partirem no máximo, de cinco ingredientes, maioritariamente frescos, com um ou outro apontamento de ervas aromáticas. Para além deste quinteto de alimentos, a autora aponta-nos seis ingredientes que são uma constante ao longo do livro: o azeite, o óleo de colza, o sal e a pimenta preta, os caldo vegan e o leite vegan. “Alimentos que só é preciso comprar de vez em quando e que duram semanas”, refere.

Após algumas notas sobre alimentos, equipamento de cozinha – básico – e nutrição, Denise, que também é food stylist, parte para os capítulos mais divertidos da obra, convidando o leitor a pôr as mãos na massa, o mesmo é dizer nas receitas divididas em três capítulos: Pequeno-almoço e brunch; Pratos principais; Pães, bolos e doces.