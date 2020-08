Na compra:

- Ao comprar prefira as cenouras até 20 cm e menos grossas (menos fibrosas), com aspeto mais brilhante, um laranja intenso.

- Deve rejeitar as cenouras com pigmentos verdes ou roxos na parte superior, que amargam o vegetal.

- Se a cenoura já foi picada ou ralada e, depois, embalada, confirme se está em boas condições de refrigeração. À temperatura ambiente a cenoura murcha rapidamente.

créditos: Shaun Meintjes

Na conservação

- No frigorífico a cenoura inteira mantém-se em boas condições até 15 dias. Se for guardada já descascada, picada ou ralada, o tempo de conservação reduz-se. Neste caso a cenoura deve ser mantida dentro de um recipiente fechado.

- A cenoura conserva-se mais tempo depois de limpa de folhas. Se lavada antes de ire para o frigorífico, a cenoura deve ser bem enxuta utilizando, por exemplo, papel absorvente.

- Se quiser congelar as cenouras proceda da seguinte forma: mergulhe-as inteiras durante cinco minutos em água a ferver . Se estiverem picadas, bastam dois minutos. Posto isto, leve-as a um recipiente com água e gelo até arrefecerem completamente. Seque-as com papel absorvente e guarde-as num saco de plástico, retirando todo o ar com uma bombinha de vácuo. A cenoura mantém-se até um ano.

Descongelar

- O descongelamento deve fazer-se lentamente na parte inferior do frigorífico.