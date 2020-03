Sopa de primavera: creme de ervilhas e espargos

Preparação

Dobre cada um dos espargos individualmente até partirem. Descarte a parte inferior e corte grosseiramente o restante, reservando as pontas para guarnecer.

Numa panela, aqueça o azeite e junte o alho francês e a cebola. Tempere com uma pitada de sal e salteie sobre lume médio até os legumes amolecerem, cerca de quatro minutos, mexendo ocasionalmente.

Junte os espargos cortados e 600 g de ervilhas. Adicione o caldo, ou água, quente e deixe levantar fervura. Reduza o lume e deixe cozinhar durante 15 minutos.

Junte as folhas de hortelã (guarde algumas para o fim) e reduza a puré com a varinha mágica. Junte as restantes ervilhas e as pontas dos espargos e cozinhe por mais oito minutos.

Sirva o seu creme de ervilhas e espargos de imediato, guarnecido com pimenta preta moída na hora e folhas de hortelã picadas.