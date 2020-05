Choquinhos fritos à Algarvia

Preparação

Se usar choquinhos congelados, deixe descongelar completamente antes de cozinhar. Seque ligeiramente os chocos com papel de cozinha e tempere com sal.

Numa frigideira antiaderente, coloque o azeite a aquecer em lume brando. Junte os dentes de alho ligeiramente esmagados e a malagueta. Deixe cozinhar durante um a dois minutos e de seguida coloque os choquinhos. Quando os chocos começarem a libertar líquido, tape a frigideira e deixe estufar durante dez minutos.

Destape a frigideira, coloque o lume no máximo e deixe evaporar todo o líquido que se libertou até ficar com um molho mais espesso. Desligue o lume, polvilhe com a salsa picada e mexa.

Acompanhe com uma salada de alface e batata cozida ou frita.