À semelhança do que sucede com as quentes, também as que são servidas a temperaturas mais geladas têm propriedades terapêuticas para o organismo. As propostas da reputada nutricionista Gillian McKeith. Uma alternativa perfeita para hidratar as células.

Alternativas não faltam. Alcaçuz, camomila, cavalinha, dente-de-leão, erva-cidreira, espinheiro-alvar, funcho, hortelã, hortelã-pimenta, melissa, pau de arco, valeriana e urtiga. Estas são algumas das (muitas) ervas que deve ingerir em infusões frias nos dias de maior calor. Estas são, segundo o livro "Somos o que comemos", da nutricionista Gillian McKeith, publicado em Portugal pela Editorial Presença, algumas das receitas que deve adotar para hidratar o organismo e proteger a sua saúde. 1. Infusão de funcho, hortelã-pimenta e alcaçuz Prepare uma infusão, seguindo o procedimento habitual, com funcho, hortelã-pimenta e alcaçuz. Leve-a, depois, ao frigorífico num jarro e beba-a fresca ao longo do dia. Se preferir, também a pode ingerir quente ou morna. É recomendada para combater problemas de estômago. 2. Infusão com dente-de-leão, uva-de-urso, gengibre, framboesa e amora-silvestre É aconselhada para combater problemas de rins. Prepare uma infusão com dente-de-leão, uva-de-urso, gengibre, framboesa e amora-silvestre. Leve-a, de seguida, ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas. Beba-a fresco ao longo do dia. Se preferir, também a pode ingerir quente ou morna. Pode adicionar-lhe rodelas de limão ou laranja. 3. Infusão com dente-de-leão, uva-de-urso e urtiga É outra das infusões frias que pode servir neste período. Prepare uma infusão com urtigas, dente-de-leão e uva-de-urso. Leve-a, de seguida, ao frigorífico. Ingira-a fresca ao longo do dia. Se preferir, também a pode saborear quente ou morna. É indicada para combater problemas de bexiga. 4. Infusão de pau de arco É uma das estratégias que deve adotar para reforçar o sistema imunitário. Prepare uma infusão de pau de arco, seguido o procedimento habitual. Leve-a ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas. Beba-a fresca ao longo do dia. Se preferir, também a pode ingerir quente ou morna. Independentemente da temperatura, pode adicionar-lhe rodelas de limão, de laranja, de lima ou de toranja. 5. Infusão com camomila, erva-cidreira, ginseng, alcaçuz e valeriana Perfeita para o período que antecede as férias, tem a vantagem de aliviar o stresse. Prepare uma infusão com camomila, erva-cidreira, ginseng, alcaçuz e raiz de valeriana. Leve-a, depois, ao frigorífico e beba-a fresca ao longo do dia. Se preferir, também a pode ingerir quente ou morna. Pode consumi-la de imediato desde que lhe adicione cubos de gelo.