Os autobronzeadores são a melhor forma de manter o bronze ao longo de todo o ano. Novas texturas, fórmulas renovadas, algumas delas com fator de proteção solar. Com a ajuda cosmética vai conseguir um tom dourado perfeito em poucas horas, não só na cara mas também no corpo. Quando tiver de escolher o autobronzeador mais adequado, vai reparar que o mercado dispõe de uma grande variedade de produtos.

Nos últimos anos, surgiram versões em espuma, em spray e maquilhagem, ricos em ativos hidratantes que lhe vão dar uma óptima base para o bronze ideal. Além disso, já são muitas as marcas a incluir nos seus produtos fator de proteção e, até, ingredientes antioxidantes que ajudam a pele a defender-se dos radicais livres. A responsável é a dihidroxiacetona (DHA), uma substância que ao entrar em contato com as proteínas cutâneas produz uma reação química que dá cor à superfície da pele sem ativar o mecanismo de bronzeado normal. A pele não escurece por causa da melanina, como acontece com o bronzeado natural.

Escurece, sim, mas por causa da tinta que atinge apenas as camadas superficiais da pele, como é o caso da epiderme. A DHA é uma molécula muito grande que não consegue penetrar nas camadas mais profundas da pele, o que garante a sua inocuidade. Como a derme se renova continuamente, a cor vai desaparecendo progressivamente aos poucos, não costumando durar mais de três ou quatro dias.

Conselhos para uma aplicação sem truques

Para muitas de nós, a aplicação de autobronzeador é um processo complicado e que, se correr mal, pode deixar-nos cheias de manchas alaranjadas e artificiais. Se quer um tom moreno uniforme, tome nota:

- A esfoliação é fundamental para eliminar as células mortas da superfície, pelo que deve fazer uma antes de aplicar autobronzeador. A pele fica limpa e livre de rugosidades.

- Alguns autobronzeadores deixam a pele seca. E este é o motivo pelo qual podem aparecer manchas. Aplique uma quantidade generosa de hidratante no corpo e espere que absorva antes de aplicar autobronzeador.

- Espalhe o autobronzeador uniformemente, tendo cuidado para não esquecer nenhuma zona, mas evite os calcanhares e os cotovelos e passe ligeiramente pelos joelhos: estas zonas têm tendência para escurecer.

- Lave bem as mãos depois de aplicar o produto para evitar que as palmas fiquem com um tom alaranjado.

- A cor demora algumas horas a aparecer totalmente. Se quiser aumentar o tom, repita a aplicação à noite.

- Para obter melhores resultados, não tome logo duche. Deixe passar uma hora.

- Hidrate a pele em profundidade todos os dias para manter o bronzeado por mais tempo.

Celulite sob controlo em tempo de férias

A idade ou o seu peso são indiferentes. Se é mulher, a probabilidade de vir a ter celulite é de cerca de 90%. Atualmente, tem ao seu alcance armas para preveni-la e combatê-la, com fórmulas e texturas cada vez mais eficazes. A celulite pode demorar anos a formar-se, mas, uma vez instalada, e se não for tratada com os cuidados adequados, tem tendência para agravar e tornar-se irreversível.

Para conseguir sair desta espiral antes de um final trágico, comece por evitar as causas que a provocam (excepto as que não se podem mudar, como a genética). E como os cremes não bastam, está na hora de livrar-se de velhos hábitos, começar a fazer um pouco de exercício físico, melhorar a qualidade da alimentação e adotar um estilo de vida mais saudável.

Para além de adotar uma rotina de beleza corporal onde os cuidados anticelulíticos devem ser uma presença diária (ou mesmo bi-diária), aquilo que pode fazer é concentrar-se nos hábitos alimentares e no estilo de vida. No que à alimentação diz respeito, deve esforçar-se por manter um peso saudável, reduzir a ingestão de sal (retém líquidos), beber bastante água, incluir fibras nas refeições (combatem a prisão de ventre, que piora a celulite)… Dizer-lhe para evitar o café e o álcool já não é nenhuma novidade, pois não? As mudanças no estilo de vida são, às vezes, as mais difíceis de adotar.

Mas são elas que disciplinam o cérebro para conseguir levar a cabo esta nova forma de vida saudável. Tente a todo o custo evitar o tabaco, fuja do sedentarismo e aposte no exercício físico, que estimula a microcirculação nas pernas e impede a formação de gordura. Reduza o stresse ou, pelo menos, aprenda a geri-lo positivamente com meditação ou ioga. E se fizer tratamentos anticelulíticos, coloque-se sempre nas mãos de profissionais competentes.

Porque aparece a celulite?

Comummente conhecida como pele casca de laranja, a celulite costuma fazer a sua desagradável aparição a partir da puberdade. É o resultado de uma alteração da microcirculação na camada gorda, a hipoderme. Mas há mais fatores que a influenciam:

- Hormonais (sobretudo as hormonas femininas e tiroideias)

- Circulatórios (alterações na microcirculação e retenção de líquidos)

- Neurológicos (stresse e instabilidade emocional)

- Genéticos ou étnicos (as caucasianas têm mais celulite do que as mulheres de raça negra, já as latinas costumam tê-la nas pernas e glúteos e as nórdicas no abdómen)

- Hábitos alimentares e estilo de vida (se faz exercício, se fuma ou não e por aí fora...)

Texto: Madalena Alçada Baptista