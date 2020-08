Diariamente, faça caminhadas pelo menos de meia hora. No ginásio, para redefinir os glúteos e pernas, opte por aulas de step, gap e bicicleta estacionária. Se o seu problema, é a barriga o melhor é escolher marcha, corrida ou bicicleta. As aulas de ABS são óptimas para recuperar firmeza.

Os cosméticos em que mais deve apostar

Os anticelulíticos, sob a forma de gel, serum, creme, bandas e até de suplemento nutricional, ajudam o nosso organismo a reequilibrar a relação que existe entre a lipogénese (acumulação de gordura nas células adiposas) e a lipólise (o processo de degradação de gorduras), contribuindo para um melhor funcionamento dos tecidos.

Deverá aplicar este produto duas vezes por dia, realizando idealmente massagens circulares. Se o usar só uma vez, prefira fazê-lo à noite, depois do banho, altura em que a microcirculação está mais ativa. Nos últimos anos, surgiram no mercado nacional produtos com fórmulas ainda mais avançadas, alguns deles com aplicadores próprios que melhoram a circulação.