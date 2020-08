Manter uma pele saudável implica seguir rotinas de hidratação durante os 365 dias do ano e não apenas aplicar um hidratante nos momentos em que a epiderme já se apresenta muito desidratada. Com a ajuda da dermatologista Manuela Cochito, reunimos oito dicas antipele seca que a vão ajudar a exibir uma pele melhor. Vai ver que depois de ler e aplicar as dicas que lhe apresentamos, a sua epiderme ganhará vivacidade e saúde. Estes são os cuidados que, se ainda não tem, deve rapidamente adotar.

1. Banhos diários para hidratar

Habitue-se a fazê-los todas as manhãs. "Para a pele do corpo se manter bem hidratada, deve fazer banhos diários rápidos com água pouco quente e usar produtos lavantes suaves e com pH próximo do da pele, que é de 5.5", aconselha a dermatologista. Se a sua epiderme for muito seca, o melhor é fazê-lo com produtos que não contenham sabonete mas, sim, com substâncias de limpeza emolientes que não irritem.

2. Pedra-pomes para efeito peeling

Esfregue as zonas mais secas, como os calcanhares e os cotovelos, com esponjas de efeito peeling ou pedra-pomes. Depois, aplique um creme gordo ou um dos cremes específicos para essas zonas que encontra à venda no mercado.

3. Hidratante após o banho

Aplicar este tipo de produto depois da sua higiene diária é fundamental. "Se tiver uma pele tendencialmente seca, deve usar um hidratante diariamente após o banho", recomenda a especialista.

4. Esfoliação necessária para remover células mortas