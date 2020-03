Limpar o rosto e manter o equilíbrio cutâneo é o desafio maior para este tipo de peles. "Para além da remoção do sebo e da sujidade, é desejável controlar a taxa de excreção de gordura para limitar o aspeto brilhante, que surge geralmente três horas após a limpeza", sublinha Miguel Trincheiras.

As soluções oil-free são uma boa estratégia, assim como os produtos com fórmulas nas quais "moléculas absorventes da oleosidade, como o pó de nylon, são adicionadas para retardar o efeito de brilho", salienta o médico. Caso a oleosidade cutânea esteja associada à acne, consulte um dermatologista.

Os cuidados a ter na limpeza da pele sensível

Intolerante por natureza, este tipo de epiderme, muito comum, requer cuidados redobrados, como não poderia deixar de ser. Por definição, "esta pele deve ser limpa com soluções isotónicas, com a mesma concentração em sais que o organismo, eventualmente com uma mistura de surfactantes suave e cujo pH seja o mais fisiológico possível, ou seja, ligeiramente ácido, na ordem dos 5.4, como é o habitual pH da pele", defende ainda o dermatologista.

O ritual a seguir no momento de se desmaquilhar

São muitas as mulheres que, por preguiça, tentam saltar esta fase, um erro que, na opinião de muitos dermatologistas e maquilhadores, acaba por ter consequências nefastas. No mercado, são, hoje em dia, muitas as opções disponíveis. "Existem águas desmaquilhantes que podem ser usadas em todo o rosto, incluindo nos olhos, que não deixam vestígios", sublinha Cristina Gomes, que aponta os três passos a adotar nesta fase de limpeza.

1. Aplique o desmaquilhante de olhos sobre a pálpebra com um disco de algodão, deixe atuar durante 30 segundos e passe, de seguida, com algodão até este sair limpo. Se usa maquilhagem à prova de água, opte por fórmulas com óleos na sua composição.

2. Limpe, seguidamente, os lábios com um toalhete ou com algodão embebido em desmaquilhante. São muitas as fórmulas atualmente disponíveis nas lojas especializadas.

3. Remova, depois, a maquilhagem do rosto com o produto que preferir, fazendo movimentos circulares. Finalize com um disco de algodão embebido num tónico ou numa loção calmante. Também são muitas as opções à venda no mercado.

Texto: Manuela Vasconcelos com Miguel Trincheiras (dermatologista) e Cristina Gomes (maquilhadora)