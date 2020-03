Transforme um quarto de banana em puré. Adicione uma colher de sopa de abacate até obter uma pasta. Adicione mel e misture até formar uma massa homogénea. Deixe atuar no rosto durante 20 minutos. Retire com água.

4. Máscara de canela e vinagre de sidra para controlar a oleosidade

Junte duas colheres de sopa de mel com canela até obter uma pasta escura. Adicione entre três a quatro gotas de vinagre de sidra e misture bem. Deixe atuar durante entre 15 a 20 minutos. Lave o rosto abundantemente para remover os resíduos.

5. Máscara de camomila e limão para iluminar e aclarar os cabelos

Com 150 mililitros de água, faça um chá de camomila bem intenso. Quando arrefecer, junte duas colheres de sopa de água oxigenada (este ingrediente acaba por secar um pouco os cabelos por isso, se tiver cabelo seco, use-o em menor quantidade) e sumo de meio limão. Aplique com um doseador em spray ou com as mãos. Deixe atuar durante 30 minutos, preferencialmente ao sol para intensificar o resultado.

Texto: Ana Pinto (fundadora do blogue do Style 2 Beauty)