Graças às alterações hormonais e a fatores externos como a poluição ou a exposição à radiação ultravioleta, também apelidada de UV, a partir de certa idade torna-se importante desacelerar o processo de envelhecimento. Com os anos, a pele perde firmeza, ganha manchas, rugas e fica mais seca. O cabelo não só vai ficando branco, como cai com mais facilidade e perde densidade. E o corpo, esse, tende a trair-nos.

A flacidez torna-se cada vez mais visível e as marcas da passagem do tempo também. Mas não é caso para alarme, para todos os problemas que possam decidir surgir, existem soluções. "A maioria das mulheres pensa que, quanto mais caro for um produto, mais eficaz é", critica a dermatologista Susan C. Taylor num artigo publicado no site da Academia Norte-Americana de Dermatologia. Nada de mais errado!

"Nem sempre é o caso, uma vez que existem cosméticos mais em conta que têm o mesmo efeito do que marcas dispendiosas", sublinha a especialista norte-americana. Os da marca Cien, desenvolvidos pela cadeira de supermercados alemã Lidl, premiados internacionalmente, são um exemplo. Para a dermatologista, mais do que a marca do cosmético em si, o mais importante é usar protetor solar diariamente, evitar a exposição solar, hidratar a pele e testar os produtos durante cinco dias na parte interna do braço, mesmo que sejam hipoalergénicos.

Usar os cosméticos de acordo com as indicações, não usar produtos irritantes (a não ser que sejam prescritos por um especialista) e limitar o número de cremes na rotina para evitar problemas que possam evidenciar ainda mais os sinais de envelhecimento são outras das sugestões da especialista. Mas, como não é só no rosto que surgem os temidos sinais do avançar da idade, compilámos mais alguns conselhos.