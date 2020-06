O rosto precisa de cuidados diários. Aplicar uma loção de limpeza na tez afigura-se, assim, uma tarefa essencial. O mercado disponibiliza cosméticos com essa finalidade mas, em alternativa, propomos-lhe uma sugestão muito útil e económica que pode preparar em casa de uma forma simples e rápida. Para isso, vai precisar de uma colher de chá de aveia integral moída, uma colher de chá de óleo de amêndoas doces, meia colher de chá de mel e uma a duas colheres de sopa de natas.

Como proceder

1. Comece por misturar a aveia integral e o óleo de amêndoas. De seguida, acrescente o mel e as natas e envolva bem.

2. Aplique o preparado obtido sobre o rosto e o pescoço e deixe atuar durante uns minutos.

3. Retire o creme com uma toalha macia e água morna. Esprema a toalha e repita a operação. No final, lave bem o rosto com água morna.