No contexto pandémico atual, as recomendações relativas à amamentação são ambivalentes. Por um lado, os médicos portugueses tendem a identificar a amamentação como um fator de risco para a transmissão do vírus (por exemplo, através do contacto com a pele ou as secreções nasais) e apelam à minimização do contacto entre a mãe e o bebé. Por outro, a Organização Mundial de Saúde reforça a importância do leite materno, no sentido da transmissão de anticorpos e capacidades imunológicas, particularmente importantes na atualidade em que os bebés nascem.

Para além do valor nutritivo do leite materno, facilitador do desenvolvimento considerado saudável, a ciência psicóloga aponta para os seus benefícios, a longo prazo, designadamente:

A existência de uma relação entre a amamentação e a promoção do desenvolvimento cognitivo e intelectual; A redução do risco de psicopatologia na vida adulta, como a ansiedade ou o recurso a comportamentos de risco, como o consumo de álcool; A presença de uma perceção tendencialmente positiva dos cuidados maternos recebidos durante a infância.

Ao longo dos anos, a amamentação tem vindo a ser descrita como um fator facilitador da relação de vinculação mãe-bebé. Esta relação é potenciada pela necessidade inata de os bebés procurarem a proximidade e o conforto de uma figura de proteção. É desenvolvida uma relação de vinculação segura, quando o bebé tem uma representação mental do cuidador como disponível e responsivo às suas necessidades, isto é, quando o adulto é percecionado como uma base segura a que o bebé sente que pode recorrer no momento em que vivencia medo.

É, assim, fundamental que, na história de cuidados com a mãe, o bebé desenvolva expectativas positivas acerca da disponibilidade dos cuidadores para satisfazer as suas necessidades (por exemplo, reconhecer o choro como uma estratégia para obter a atenção da progenitora).

Mas, porque é considerada a amamentação importante para a vinculação? Em resposta a esta questão, a investigação destaca dois fatores:

Existe uma maior interação entre a mãe e o bebé, a qual parece contribuir para a sintonia entre a sensibilidade materna e o reconhecimento das necessidades físicas e mentais do descendente. A ocitocina e a prolactina, as principais hormonas liberadas durante a amamentação para a produção e secreção de leite, facilitam o comportamento e sensibilidade maternal, dada a redução da ansiedade e da sintomatologia depressiva, associadas a um aumento da confiança e precisão das expressões faciais.

Em poucas palavras, a amamentação parece estar associada a uma maior sensibilidade e responsividade materna e, por sua vez, à qualidade da relação de vinculação. Ou seja, parece não existir uma relação direta e causal entre amamentação e vinculação, mas sim uma ação facilitadora da proximidade mãe-bebé e uma oportunidade para uma interação sensível.

Tome-se como exemplo uma mãe que amamenta o bebé, mas que não providencia atenção e carinho. Naturalmente que o ato de amamentar, per si, não é suficiente para uma vinculação segura.

Segundo as investigações, o principal preditor de uma relação de vinculação segura é a sensibilidade da responsividade dos pais, isto é, a sensibilidade da capacidade de responder, de forma apropriada e no momento adequado, aos sinais e necessidades relacionais do bebé. Tomem-se como exemplos as necessidades alimentares (por exemplo, amamentar ou dar o biberão), de higiene (por exemplo, mudar a fralda), carinho e atenção (por exemplo, dar colo, beijos, dialogar e olhar para o bebé).