A despedida a Maria João Abreu decorreu este sábado, 15 de maio, na Igreja São João de Deus, situada na Praça de Londres, em Lisboa. O velório começou ao final da manhã, pelas 11h00, e a missa de corpo presente realizou-se às 17h00, seguindo depois o caixão para o crematório no Alto de São João.

Logo pela manhã, antes do funeral, a nora de Maria João Abreu, mulher de Ricardo Raposo, contou que a atriz "partiu em paz a ouvir uma música que adorava". O tema foi 'Black', dos Pearl Jam, e foi interpretado pelo marido da artista, João Soares, e pelo filho Ricardo. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez. E estava linda, como sempre", acrescentou.

Além disso, Rita Raposo explicou também que não iam estar presentes nas cerimónias fúnebres devido à Covid-19. Horas depois soube-se que o outro filho de Maria João Abreu, Miguel, tinha testado positivo à Covid-19 e que, por ter estado em contacto com o irmão Ricardo, este se encontrava atualmente em isolamento profilático.

Melânia Gomes esteve à frente do programa 'Estamos em Casa', da SIC, e falou várias vezes na falecida atriz, tendo-se emocionado com a partida da colega e amiga.

A despedida com centenas de pessoas e fortes emoções

Desde o início das cerimónias fúnebres, centenas de pessoas, entre familiares, amigos e fãs, reuniram-se na despedida a Maria João Abreu. A SIC organizou uma emissão especial durante a tarde deste dia marcante, com várias caras conhecidas e fãs a homenagearem a artista. Programa que contou também com transmissões em direto do funeral, através de Miguel Costa.

A missa teve uma limitação de pessoas por causa da restrições da pandemia, no entanto, foram muitos os que permaneceram do lado de fora da igreja.

Logo a seguir à missa de corpo presente, na saída do caixão da Igreja São João de Deus para o crematório no Alto de São João, as centenas de pessoas presentes envolveram-se num forte e longo aplauso a Maria João Abreu. Podia ainda ouvir-se: "obrigada". Um momento arrepiante que ficou marcado precisamente pelo carinho que deixou não só nos seus, como no público.

De recordar, também, que Daniel Oliveira fez saber, através da sua página de Instagram, que viveu um episódio arrepiante com uma admiradora de Maria João Abreu, destacando desta forma como a artista era acarinhada pelos portugueses.

Entretanto, Sara Barradas quebrou o silêncio no Instagram e deixou uma emotiva mensagem onde fala da despedida a Maria João Abreu. Também nas redes sociais, Heitor Lourenço e Júlia Pinheiro homenagearam de novo a atriz.

Por seu lado, os apresentadores da TVI fizeram um tributo a Maria João Abreu no 'Em Família' com a forma como foram vestidos. Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua escolheram uma peça de cor branca, cumprindo assim o pedido do marido da atriz, João Soares. "Sendo a minha João a personificação da leveza e alegria, sugiro usar uma peça de roupa branca (ou clara), se tiverem e vos apetecer. A mim, apetece-me", disse esta sexta-feira, 14 de maio.

Aliás, grande parte das centenas de pessoas que marcaram presença no funeral cumpriram esse desejo e usaram uma peça de roupa clara.

Maria João Abreu esteve casada com José Raposo durante mais de duas décadas, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares. Por sua vez, José Raposo casou-se com Sara Barradas.

