Portugal despede-se hoje, 15 de maio, de Maria João Abreu, num momento marcado pela emoção da perda de uma das grandes atrizes portuguesas.

Família, amigos e muitos admiradores juntaram-se ao último adeus a Maria João Abreu, que decorre este sábado, tendo começado na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, com a cerimónia religiosa marcada para as 17h. Depois seguirá para o cemitério do Alto de São João.

As centenas de pessoas que não faltaram a este momento emotivo cumpriram o pedido do marido da atriz, João Soares, como pode ver pelas imagens da galeria. Recorde-se que esta sexta-feira, 14 de maio, João destacou nas redes sociais: "Sendo a minha João a personificação da leveza e alegria, sugiro que usem uma peça de roupa branca (ou clara), se tiverem e vos apetecer".

Daniel Oliveira, João Reis, Gabriela Sobral, Carla Andrino, Ruy de Carvalho e Sofia Alves são alguns dos muitos nomes que se juntaram no último adeus à artista, e o caixão onde está o corpo de Maria João Abreu já se encontra com várias mensagens de carinho.

A atriz morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos, depois de ter sido internada no hospital a 30 de abril após sofrer um aneurisma. Maria João Abreu "partiu em paz" a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por um dos filhos, Ricardo, como contou a nora. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", acrescentou.

A artista deixa dois filhos, Miguel e Raposo, fruto do casamento anterior com José Raposo. A atriz era também avó de dois netos, filhos de Ricardo.

Leia Também: João de Carvalho muito emocionado no funeral de Maria João Abreu

Leia Também: Maria João Abreu: Centenas de pessoas reúnem-se no último adeus