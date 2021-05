Daniel Oliveira foi uma das muitas caras conhecidas que marcaram presença no funeral de Maria João Abreu. Um momento difícil que acabou por partilhar com os seguidores da sua página de Instagram, depois de ter vivido um carinhoso episódio com uma admiradora da atriz.

"Hoje, antes de darmos um abraço à família, estava eu, o Mata, a Isabela, a Carolina, a Custódia, a Bárbara, a Sofia, o Ruy e outros, quando sinto um toque no ombro: 'desculpe incomodar, eu gostava muito da Maria João e por isso tinha mesmo de vir aqui, mas como faço anos hoje, não posso ficar mais tempo, posso dar-lhe esta rosa e pedir-lhe para a colocar lá dentro? Agradeço-lhe muito'", começou por contar, referindo de seguida que cumpriu o desejo da fã de Maria João Abreu.

"Depositei esta rosa como se fosse a rosa de um Portugal inteiro que não te esquecerá, Maria João", completou Daniel Oliveira.

Recorde-se que o funeral da atriz começou às 11h, este sábado, 15 de maio, na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa. A cerimónia religiosa está marcada para as 17h e depois seguirá para o cemitério do Alto de São João.

Maria João Abreu "partiu em paz" no passado dia 30 de abril, a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por um dos filhos, Ricardo, como contou a nora. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", acrescentou a mulher de Ricardo Raposo, referindo que não iam poder marcar presença nas cerimónias fúnebres por causa da Covid-19.

