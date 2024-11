O funeral da princesa Yuriko do Japão aconteceu nesta terça-feira, 26 de novembro. A cunhada do imperador Showa morreu aos 101 anos, no dia 15 de novembro.

Nas cerimónias fúnebres estiveram presentes o príncipe Akishino e a princesa Kiko , assim como os seus filhos, Kako e Hisahito.

Também a princesa Aiko, filha dos imperadores Naruhito e Masako, foi fotografada no funeral, noticia o Daily Mail.

As netas de Yuriko, as princesas Yoko e Akiko, marcaram também presença no último adeus da matriarca.

Os membros da família real japonesa caminharam numa procissão até ao funeral, no cemitério de Toshimaoka, em Tóquio.

