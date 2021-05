Júlia Pinheiro deixa sentida mensagem no Instagram no dia do funeral de Maria João Abreu.

Depois de ter partido na quinta-feira, 13 de maio, o funeral de Maria João Abreu realiza-se este sábado, 15 de maio. Neste dia marcante, Júlia Pinheiro recorreu à sua página de Instagram para deixar uma sentida mensagem. "Hoje despedimo-nos fisicamente da Maria João. A luz e o calor de um coração tão generoso extinguiram-se. Fica o aplauso imenso e o legado de amor, a sua família. Até sempre, Maria João", escreveu. Recorde-se que o funeral de Maria João Abreu realiza-se este sábado, 15 de maio, na Igreja São João de Deus, situada na Praça de Londres, em Lisboa. O velório começou às 11h e a missa está marcada para as 17h. O corpo seguirá depois para o crematório, no Alto de São João. Um dia antes do funeral, o marido de Maria João Abreu, João Soares, deixou uma sugestão a todos os que quisessem fazer parte deste último adeus à atriz: "Sendo a minha João a personificação da leveza e alegria, sugiro usar uma peça de roupa branca (ou clara), se tiverem e vos apetecer", disse. Entretanto, a nora da atriz, mulher do filho Ricardo Raposo, quebrou o silêncio e contou que Maria João Abreu "partiu em paz" a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por Ricardo. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", partilhou. Leia Também: Maria João Abreu "partiu em paz" enquanto ouvia música que "ela adorava" Leia Também: Júlia Pinheiro: "A dor que sentimos é difícil de se traduzir em palavras"