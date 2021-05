Começaram às 11h as cerimónia fúnebres da despedida de Maria João Abreu, este sábado, 15 de maio, na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa. A missa de corpo presente está marcada para as 17h e depois seguirá para o cemitério do Alto de São João.

Centenas de pessoas marcaram presença neste último adeus à atriz, entre elas familiares, amigos e fãs. No entanto, os filhos de Maria João Abreu, Miguel e Ricardo, não conseguiram estar nesta despedida. Isto porque Miguel testou positivo à Covid-19 e o irmão está em isolamento profilático.

De destacar que, entretanto, a nora de Maria João Abreu, Rita, mulher de Ricardo, recorreu ao Instagram para revelar que a atriz "partiu em paz" na quinta-feira, 13 de maio, a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por Ricardo. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", acrescentou.

Maria João Abreu esteve casada com José Raposo durante mais de duas décadas, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares.

