No dia em que Portugal se despede de Maria João Abreu, Sara Barradas recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem sobre a morte da atriz.

"Certamente estarás a chorar de emoção, por ver toda a emoção com que Portugal chora por ti", escreveu na legenda de uma fotografia de Maria João Abreu.

De destacar que a caixa de comentários da publicação de Sara Barradas está desativada. Possivelmente, esta decisão deve-se ao facto de a atriz ter recebido vários comentários de ódio após a morte de Maria João Abreu.

A atriz morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos, depois de ter sido hospitalizada no dia 30 de abril, após sofrer um aneurisma. O funeral de Maria João Abreu decorre este sábado, 15 de maio, com centenas de pessoas na despedida da acarinhada artista portuguesa.

Os filhos, Miguel e Ricardo Raposo, não conseguiram estar presentes no funeral. Isto porque Miguel testou positivo à Covid-19 e como o irmão esteve em contacto consigo, encontra-se em isolamento profilático.

Entretanto, a nora de Maria João Abreu, Rita, mulher de Ricardo, contou que a atriz "partiu em paz a ouvir uma música que adorava". "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", acrescentou.

Maria João Abreu esteve casada com José Raposo durante mais de duas décadas e são pais de Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares e José Raposou casou-se com Sara Barradas.

