Melânia Gomes tentou levar a alegria às manhãs da SIC, este sábado, 15 de maio, num momento muito delicado. Com a tia no hospital e a morte de Maria João Abreu, de quem era muito próxima, foram muitas as vezes que a atriz ficou visivelmente emocionada durante o 'Estamos em Casa'.

Ao falar de Maria João Abreu enquanto conversava com as jovens atrizes Mariana Venâncio e Inês Pires Tavares, Melânia Gomes disse: "Hoje é um dia intenso, à tarde vamos ter uma emissão especial precisamente porque ela merece. Será uma singela, mas bastante sentida homenagem porque tudo aquilo que se faça será sempre pouco para o talento e para aquilo que ela merecia e nos deu".

De seguida, recordou que à noite irá ser transmitida uma edição especial da série 'Golpe de Sorte', protagonizada por Maria João Abreu.

Mas não ficou por aqui e desabafou: "Quando fui convidada para fazer este programa estava a entrar no hospital, ia visitar a minha tia mais velha. Estremeci toda com o convite do Daniel Oliveira e pensei: 'Meu Deus, não sei se me vou aguentar'. Mas pedi muito ontem forças e acho que a João, mesmo numa outra dimensão, me as deu. E fiz o melhor que consegui hoje".

Em lágrimas, Melânia aproveitou o momento para enviar um beijinho para toda a família da atriz. "Sempre no meu coração", terminou.

