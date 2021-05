Depois de ter dedicado o programa 'Júlia' de quinta-feira e os programas da manhã de sexta-feira a homenagear Maria João Abreu, a SIC decidiu preparar para sábado uma programação igualmente dedicada à atriz.

"Obrigado, Maria João Abreu" é o nome de uma emissão especial que vai para o ar amanhã, dia 15, das 15h30 às 19h57.

Segue-se o 'Jornal da Noite' e logo depois o tributo a Maria João Abreu continua com a exibição de 'Golpe de Sorte - Edição Especial', que estará no ar entre as 21h40 e as 23h30.

Importa recordar que Maria João Abreu, que morreu esta quinta-feira aos 57 anos, foi a grande protagonista da série de sucesso 'Golpe de Sorte'.

