Maria Botelho Moniz esteve no centro das atenções esta semana depois de ter sido alvo de um texto considerado ofensivo escrito por um jornalista, que falou da forma física da apresentadora.

Palavras às quais respondeu com uma fotografia em que aparece nua na banheira, exibindo as curvas.

Uma imagem marcante numa altura em que muitos defenderam o fim das críticas à forma física e que o corpo não define uma pessoa, muito menos o seu trabalho.

E visto que este foi o tema mais discutido neste últimos dias, destacamos na rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto, a fotografia em que Maria Botelho Moniz aparece nua na banheira em resposta ao texto ofensivo.



© Instagram_mariabotelhomoniz

De recordar que a apresentadora acabou por se emocionar durante o programa 'Dois às 10', de segunda-feira, quando recebeu um ramo de flores do companheiro televisivo Cláudio Ramos.

O texto em questão ficou em destaque depois de uma publicação que Cristina Ferreira fez nas redes sociais e onde critica as palavras do jornalista, que também acabou por tecer comentários à forma física da diretora de entretenimento e fiação da TVI.

Tanto Cristina como Maria Botelho Moniz receberam uma onda de apoio e foram muitas as caras conhecidas que se manifestaram nas redes sociais, entre elas Elma Aveiro, Sílvia Alberto, João Paulo Sousa, Vanessa Oliveira, Luísa Castel-Branco, Andreia Dinis e Cristina Caras Lindas.

Perante toda a polémica, Maria Botelho Moniz esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, tendo confessado em lágrimas: "Senti-me humilhada. Parem, parem".

Mas não ficou por aqui e além de ter contado que o noivo, Pedro Bianchi Prata, reagiu "com raiva" à polémica, também desabafou: "As figuras públicas que agora me defendem, já me criticaram na cara".

Por outro lado, esta polémica levou Carlos Costa a manifestar-se no Instagram com a recordação do momento em que Maria Botelho Moniz lhe chamou "mulher". Joana Lanito não gostou da atitude de Carlos Costa e criticou o mesmo.

