Maria Botelho Moniz queria manter-se afastada da polémica mas uma bonita surpresa de Cláudio Ramos levou-a a reagir.

A apresentadora tem recebido uma onda de apoio de figuras públicas e fãs que se sentiram indignados com um texto de opinião escrito por um jornalista, e publicado no jornal Correio da Manhã, onde Maria é descrita como uma "mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características".

A apresentadora, ao longo de toda a emissão desta segunda-feira, dia 3 de abril, do 'Dois às 10', recusou abordar o tema, mas acabou surpreendida no final do programa.

Nessa altura, foi-lhe entregue em mãos um ramo de flores enviado por Cláudio Ramos, com o seguinte texto a acompanhar: "Para a minha Maria, a apresentadora que encaixa nas minhas medidas e que preenche o espaço no coração de quem nos vê".

"Estava eu aqui a tentar não falar sobre... Agradeço ao Cláudio e a todas as pessoas que me têm feito chegar mensagens bonitas no dia de hoje", concluiu Maria, sem conseguir esconder as lágrimas.

Já Cristina Ferreira, ainda durante o dia de ontem, considerou "execrável" o texto em causa e ameaçou avançar com um processo judicial.

Leia Também: Cristina Ferreira indignada com críticas sobre o seu corpo: "Execrável"

Leia Também: Cristina Ferreira e Maria B. Moniz recebem onda de apoio após ofensas

Leia Também: Apresentadores da TVI emitem nota de repúdio contra ofensas de jornalista