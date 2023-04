Quando se preparava para apresentar mais uma gala de 'O Triângulo', Cristina Ferreira cruzou-se com um texto de opinião escrito a seu respeito e que muito a indignou.

Alexandre Pais, na sua habitual crónica publicada no Correio da Manhã, deixou duras críticas à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, que recusou ficar calada.

No Instagram, Cristina partilhou as palavras escritas pelo jornalista, um texto que diz ser "execrável".

No mesmo, é abordado o regresso de Maria Botelho Moniz à condução do programa 'Dois às 10', com a apresentadora a ser caracterizada como uma "mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características".

Depois, Alexandre Pais 'apontou a mira' para Cristina, sublinhando as roubas "de mangas à cava" que exibem, segundo diz, "os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio". O jornalista chega mesmo a destacar Catarina Furtado e Sónia Araújo como exemplos "de cuidado e inteligência".

Cristina Ferreira, indignada, fez notar que o texto é "inqualificável" e que, a seu ver, "merece atenção judicial". "Não me calarei sempre que sinta que um tema geral da sociedade me agrida não só a mim mas às mulheres em geral. A impunidade sentida nos tempos que correm não me fazem vislumbrar um futuro risonho. Há 24 anos que me formei em Ciências da Comunicação e nunca, até hoje, me esqueci das regras básicas de um jornalista. Também tive sorte de ser bem educada pelos meus pais. Que ninguém tape os braços. Mas que se calem algumas bocas", escreveu ainda.

