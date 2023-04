A cada hora que passa surgem novas reações às polémicas declarações de um jornalista numa crónica publicada no jornal Correio da Manhã.

Em causa estão as ofensas feitas em relação aos corpos das apresentadoras Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz, onde foram utilizadas expressões como "braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio" e "mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso".

Já várias figuras públicas se quiseram manifestar sobre este tema, o que também quiseram fazer Nuno Eiró, Sara Pinto e Iva Domingues, apresentadores do programa 'Esta Manhã', que em direto se insurgiram contra este texto, emitindo uma nota de repúdio em defesa das colegas de profissão.

Os três destacaram que a crónica se centra na aparência das apresentadores, nunca falando nas suas competências profissionais. "Gordofobia no seu estado mais puro", pode ouvir-se.

Ouça abaixo.

