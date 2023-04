Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz estão a receber uma enorme onda de apoio após terem sido criticadas num texto de opinião partilhado no Correio da Manhã, como já lhe demos conta aqui.

Na crónica em causa, um jornalista escreveu que Cristina usa roupas "de mangas à cava" que exibem, segundo diz, "os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio". Já sobre Maria, diz que é uma "mulher simpática mas robusta".

As palavras foram prontamente condenadas por Cristina Ferreira, que nas redes sociais expôs a situação e acrescentou que a mesma merece "atenção judicial".

Na Internet, várias foram as figuras públicas que fizeram questão de se juntar à indignação. Em primeiro lugar, importa destacar as declarações de Catarina Furtado, indicada como o jornalista, na crónica em questão, como um "exemplo de cuidado e inteligência". "Não aceito este elogio", fez notar a apresentadora, defendendo de seguida as colegas de profissão.

Outra apresentadora que o jornalista indicou como sendo um exemplo foi Sónia Araújo, embora também ela tenha criticado as ofensas deixadas na crónica. "Também o devolvo", acrescentou, subscrevendo ainda o que foi dito por Catarina Furtado.



© Instagram/Sónia Araújo

Rita Pereira contou que sentiu "raiva" ao ler a crónica e mostrou-se solidária com Cristina e Maria.



© Instagram/Rita Pereira

Nuno Markl, por outro lado, reagiu às críticas do jornalista deixando-lhe, também ele, críticas sobre a sua aparência. "Começaria logo por evitar publicar a foto tipo passe no cabeçalho das crónicas, porque me parece que está velho e careca", atirou o humorista.

Carolina Deslandes prefere dividir a responsabilidade destas palavras entre o jornalista que as escreveu e o jornal que as publicou.

Para além destas reações, centenas de comentários têm sido feitos em defesa das duas figuras públicas.

Ainda assim, importa sublinhar que, até ao momento, Maria Botelho Moniz optou por nada dizer sobre este tema.

