Será que Harry Styles está novamente apaixonado? A pergunta surge depois de o cantor ter sido visto a beijar uma mulher cuja identidade não foi, até agora, revelada.

De acordo com a imprensa internacional, as imagens do artista a beijar a referida mulher foram captadas durante o festival de Glastonbury.

Harry Styles, relatam, chegou à Worthy Farm no sábado, na companhia de amigos, preparando-se para o evento musical. E enquanto desfrutava destes momentos de diversão, foi visto muito próximo de uma mulher numa zona VIP.

Num vídeo que foi divulgado pelo The Sun, Harry Styles é visto a dar um beijo íntimo a uma mulher numa pista de dança, e fontes que estavam no local afirmam que estavam "inseparáveis".

Ao que se consta, o cantor dos One Direction estava na zona VIP com alguns amigos e, assim que a mulher chegou ao local, deu vários beijos na cara do cantor antes de irem para a pista de dança.

"Pouco menos de uma hora depois de chegarem, eles beijaram-se à frente de toda a gente e não pareciam estar importados com quem estava a ver", contaram. "Ambos pareciam estar a divertir-se muito e parecia que se conheciam há algum tempo, uma vez que estavam muito próximos", acrescentaram.

As imagens não tardaram a chegar às redes sociais. Veja abaixo:

De recordar que a última vez que Harry Styles foi visto a beijar alguém em público foi a modelo Emily Ratajkowski, quando estavam em Tóquio, em 2023, lembra o Daily Mail. Na altura, foram várias as manifestações em público, também sem se importarem com quem pudesse estar a ver.

No ano passado, o cantor dos One Direction foi visto com a atriz Taylor Russell pela primeira vez, cerca de três meses depois de, supostamente, terem dado início a um romance. A separação chegou pouco depois, em maio de 2024.

Harry Styles, de lembrar ainda, já esteve associado romanticamente a nomes muito conhecidos, entre os quais Taylor Swift, as modelos Kendall Jenner e Camille Rowe, e ainda a atriz Olivia Wilde.

Sobre a relação com Olivia Wilde, recorde-se, o artista foi visto pela primeira vez com a atriz no início de 2021. Quase dois anos depois, no final de 2022, foi noticiada na imprensa internacional a separação do casal.

