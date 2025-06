Harry Styles, mais uma vez, não passou despercebido enquanto 'passeava' pelas ruas de Londres, e as imagens foram divulgadas pelo Daily Mail.

O cantor, de 31 anos, estava com um look descontraído, composto por calções curtos vermelhos e uma camisola preta.

O visual ficou completo com meias brancas e sapatilhas amarelas, que combinavam com um saco que trazia ao ombro. Para ver as imagens, clique aqui.

