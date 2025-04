Parece que o bigode adotado recentemente por Harry Styles 'veio para ficar'. O cantor, de 31 anos, foi visto em Londres na tarde de quarta-feira, tendo voltado a exibir o visual.

Harry Styles estava com um look casual, composto por casaco azul que combinou com calças pretas largas.

Houve um outro pormenor que saltou à vista do Daily Mail: as meias brancas e uns mocassins que fizeram lembrar Michael Jackson.

As fotografias do cantor não tardaram a chegar às redes sociais. Veja abaixo.

