Harry Styles deixou os fãs em 'delírio' esta quinta-feira, dia 8 de maio, enquanto a multidão de fiéis aguardava pelo anúncio do novo Papa, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, em Roma.

Isto porque foram captadas imagens que estão a circular nas redes sociais e diziam ser do artista, que terá estado no local em que foi anunciado o Papa Leão XIV como substituto do falecido Papa Francisco.

"O Harry é tão aleatório, um dia está nos Grammy com o álbum vencedor do ano, depois está a correr a maratona no Japão... Mas também pode estar em Roma à espera do anúncio do novo Papa. Adoro ser fã dele", pode ler-se entre as várias partilhas feitas nas redes sociais.