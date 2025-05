Como tinha sido anunciado anteriormente, o rei Carlos III e o príncipe William não estiveram presentes na missa solene de tomada de posse do Papa Leão XIV. A representar a família real britânica, este domingo, dia 18 de maio, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, esteve o príncipe Eduardo.

Entretanto, na página de Instagram da realeza foi divulgada uma fotografia do encontro do duque de Edimburgo com o Papa, onde podemos ver o príncipe a cumprimentar o Santo Padre.

"O duque de Edimburgo encontrou-se com o Papa Leão XIV após a sua missa de tomada de posse no Vaticano. Sua Alteza Real representou o rei no evento de ontem, que marcou o início oficial do novo Papa", pode ler-se na legenda da imagem.