O rei Carlos III e o príncipe William não vão estar na missa solene de tomada de posse do Papa Leão XIV, que vai decorrer no próximo fim de semana. No entanto, a família real britânica estará na mesma presente.

De acordo com as informações confirmadas por um porta-voz do Palácio de Buckingham à People, a representar Sua Majestade na cerimónia vai estar o irmão do rei, o príncipe Eduardo.

O duque de Edimburgo, de 61 anos, irá pode ser visto entre os presentes na missa que vai realizar-se no dia 18 de maio, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

