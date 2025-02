Harry Styles celebra hoje 31 anos de vida e muito já se pode dizer sobre ele. O artista que procura sempre "tratar as pessoas com gentileza".

Nascido a 1 de fevereiro de 1994, em Worcestershire, Harry Styles é atualmente conhecido por vários sucessos musicais e até no cinema.

O artista começou a sua carreira na edição britânica do programa de talentos 'X Factor' em 2010. Se bem se recorda, tinha sido eliminado, mas os jurados voltaram atrás com a decisão e juntaram-no à banda One Direction.

Além de Harry, a boysband contava com Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik. As suas músicas ecoaram nas rádios de todo o mundo e os concertos encheram-se de fãs! Porém, em 2016, a banda anunciou que iria fazer uma pausa sem termo.

No ano seguinte, Harry Styles iniciou uma carreira a solo e lançou o seu primeiro álbum homónimo. Foi um dos dez discos mais vendidos do mundo de 2017, enquanto que o seu primeiro single, 'Sign of the Times', liderou a UK Singles Chart.

O segundo álbum do artista saiu em 2019. Intitulou-o de 'Fine Line'. O disco estreou no topo da Billboard 200 dos EUA com a maior estreia de um artista masculino britânico e foi incluído nos '500 Maiores Álbuns de Todos os Tempos' da Rolling Stone em 2020. 'Watermelon Sugar', o seu quarto single, liderou a Billboard Hot 100 dos EUA.

Ao longo de sua carreira, Harry Styles recebeu vários prémios, incluindo dois Brit Awards, quatro Grammy Awards, um Ivor Novello Award e um American Music Award.

Na área do cinema, Styles fez a sua estreia como ator no filme de guerra de Christopher Nolan, 'Dunkirk' (2017). Além de ter uma carreira de sucesso na música e na representação, o artista também é conhecido pelos seus looks extravagantes. Harry Styles foi o primeiro homem a aparecer sozinho na capa da revista Vogue.

Uma das frases mais conhecidas do cantor é: "Treat People with Kindness" (Tratem as pessoas com gentileza). Trata-se de um slogan usado por Harry Styles para promover a sua mensagem de amor, aceitação e bondade para com os outros. O cantor começou a usar este slogan durante a sua digressão de estreia, em 2017.

Hoje, dia 1 de fevereiro, celebra 31 anos. Clique na galeria e veja 31 fotos do cantor ao longo da sua carreira.

