Katy Perry revelou que há algo que vai implementar durante a sua próxima digressão, a 'Lifetimes Tour' e tudo tem a ver com a sua filha de quatro anos, Daisy Dove Bloom, que partilha com o companheiro Orlando Bloom.

"Ela vai estar comigo numa parte da tournée, mas o que acho que vou implementar é realmente o horário dos concertos. Agora que percebo as dinâmicas e tudo o que envolve levar os filhos a um concerto", referiu numa entrevista ao Access Hollywood.

"Às vezes os espetáculos são durante a semana e eles têm aulas no dia seguinte, e provavelmente vão consumir açúcar no concerto, vão estar com os amigos, vão estar todos super entusiasmados, por isso vão ser espetáculos logo às 20h30."

