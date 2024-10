A morte inesperada de Liam Payne levou vários fãs, colegas e amigos a manifestarem-se nas redes sociais e as homenagens continuam a ser partilhadas.

A mãe de Harry Styles, Anne Twist, foi uma das pessoas que já se pronunciou publicamente e lamentou a morte do cantor, aos 31 anos.

"Apenas um menino", pode ler-se na legenda de uma imagem a perto com um coração quebrado a meio. Após a publicação, os seguidores rapidamente reagiram na caixa de comentários e também se mostraram "de coração partido" com a notícia da morte de Liam.

O cantor, recorde-se, morreu na quarta-feira, dia 16 de outubro, depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Liam Payne - um dos artistas que integrou a banda One Direction - tem um filho de sete anos, o pequeno Bear, que é fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

