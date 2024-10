A família de Liam Payne já quebrou o silêncio depois de ter sido noticiada a morte do cantor, esta quarta-feira, dia 16 de outubro.

Uma pessoa da família falou com o MailOnline e partilhou: "Estamos completamente devastados com a notícia".

"O Liam vai viver para sempre nos nossos corações e vamos lembrá-lo pela sua alma generosa, divertida e corajosa", referiu a família também num comunicado, citada pela Sky News.

"Estamos a apoiar-nos enquanto família da melhor maneira que conseguimos e pedimos privacidade e espaço neste terrível momento".

O Daily Mail acrescenta que as irmãs mais velhas do artista, Nicola e Ruth, chegaram à casa da família, em Codsall, no início desta manhã.

Liam Payne foi criado e viveu em Wolverhampton com a mãe, Karen, que é enfermeira, com o pai, Geoff, e com as duas irmãs.

O cantor - um dos artistas que integrou a banda One Direction - deixa o filho Bear, de sete anos, que é fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole. Atualmente mantinha uma relação com Kate Cassidy, que tinha estado uns dias com o artista na Argentina.

Após a notícia da morte de Liam Payne - que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires - foram muitas as reações que começaram a ser partilhadas nas redes sociais. A mãe de Harry Styles e Rita Ora estão entre as manifestações públicas.

[Notícia atualizada às 16h03]

Leia Também: Revelados 'novos' detalhes sobre a 'causa' da morte de Liam Payne

Leia Também: As últimas imagens partilhadas por Liam Payne