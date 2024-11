O corpo do cantor Liam Payne foi entregue à família na quarta-feira, dia 6 de novembro, para ser levado de volta para o Reino Unido - de onde o artista era natural. A informação foi confirmada à BBC.

Ao contrário do que tinha sido avançado pela imprensa internacional, de que o corpo iria regressar ao Reino Unido na segunda-feira, afinal as autoridades mantiveram o mesmo mais algum tempo para completarem todos os testes toxicológicos e laborais. Foi libertado para a família na quarta-feira.

De destacar também que o pai do músico manteve-se na Argentina durantes estes dias após a morte do filho.

Segundo o Mirror, acredita-se que o funeral de Liam Payne irá realizar-se no final desta semana, na cidade natal do artista, Wolverhampton, mas ainda não foi confirmada a hora nem o local exato das cerimónias.

"O Liam terá uma grande despedida, muito provavelmente numa grande catedral ou num lugar perto do seu coração. O Liam era muito amado por tantas pessoas que, obviamente, haverá uma multidão. Portanto, a despedida será um grande acontecimento", partilhou uma fonte com o MailOnline.

O artista, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Liam Payne alcançou a fama com a banda One Direction, em 2010, e quando o grupo chegou ao fim lançou a sua carreira a solo - tendo dado aos fãs alguns temas como 'Strip That Down' e 'Bedroom Floor'. O músico deixa um filho, Bear, de sete anos, fruto da relação antiga com Cheryl Cole.

