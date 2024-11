Esta quarta-feira, 6 de novembro, o pai de Liam Payne, Geoff, prestou a sua última homenagem ao filho em Buenos Aires, Argentina. O mesmo foi visto a segurar uma rosa vermelha, enquanto lia as mensagens carinhosas dos fãs dirigidas ao cantor dos One Direction.

Geoff está na Argentina desde o dia 18 de outubro, enquanto aguarda pela libertação do corpo do filho. As autoridades locais ainda estão a investigar a sua morte prematura.

Entretanto, espera-se que a família anuncie os planos do funeral. De acordo com o DailyMail, a família está a preparar um funeral em grande escala que possa acomodar centenas de pessoas, tanto dentro como fora do local.

Liam Payne morreu aos 31 anos depois de cair da varanda de um quarto de hotel.