O primeiro single póstumo de Liam Payne não vai, afinal, ser lançado esta semana, como tinha sido anteriormente noticiado.

'Do No Wrong' é um dueto em colaboração com o músico Sam Pounds, que tinha avançado que o tema estaria disponível a partir do dia 1 de novembro.

No entanto, o artista voltou atrás na sua decisão e anunciou que o lançamento da música está suspenso.

"Decidi suspender a 'Do No Wrong' e deixar essa decisão para a família. Quero que todas as receitas vão para uma instituição de caridade que a família escolha (ou outra forma que desejem). Apesar de todos adorarmos a canção, não é a altura certa. Ainda estamos todos de luto pela perda do Liam e quero que a família faça o seu luto em paz. Ficaremos todos à espera. Com amor, Sam Pounds", escreveu o cantor na sua conta na plataforma X.

