No dia da morte, Liam Payne demitiu-se do cargo de diretor de quatro empresas que geriam a sua carreira.

Liam terá rescindido o contrato com a Hampton Music Ltd, Hampton Records Ltd, Long Play Touring LLP, e com a Hampton Publishing Ltd.

De acordo com o Coventry Telegraph, foram confirmadas as suas assinaturas em documentos que dão conta da demissão, não se sabendo os motivos da decisão.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após saltar do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. Os resultados da autópsia revelaram múltiplos traumas e hemorragias, tanto internas quanto externas, com um total aproximado de 25 lesões.

Um relatório preliminar de toxicologia mostrou que várias drogas, incluindo o que se acredita ser cocaína rosa, foram identificadas no organismo do cantor aquando da sua morte.

Leia Também: Primeiro single póstumo de Liam Payne vai ser lançado em novembro