Os resultados dos testes toxicológicos de Liam Payne foram finalmente revelados pelas autoridades.

Uma autópsia inicial, partilhada pelas autoridades argentinas, indicava que o ex-membro da banda One Direction tinha morrido devido aos ferimentos causados pela queda fatal do terceiro andar do Hotel Casa Sur Palermo, em Buenos Aires.

Agora, novos testes toxicológicos lançaram uma informação adicional sobre as horas finais de Payne.

O relatório evidenciou que o cantor "não tinha grandes quantidades de múltiplas drogas no seu organismo". Os testes realizados à sua urina, sangue e olhos determinaram que álcool, cocaína e um antidepressivo prescrito circulavam nos seu corpo quando Payne morreu.

As autoridades declararam que os resultados dos exames toxicológicos já foram comunicados à família. Concluíram também que Liam não estava totalmente consciente no momento da queda nem havia sinais de legítima defesa.

De acordo com a autópsia original, Liam tinha 25 ferimentos que eram consistentes com uma queda daquela altura: "Os ferimentos na cabeça foram suficientes para causar a morte, enquanto as hemorragias internas e externas no crânio, tórax, abdômen e membros contribuíram para o seu mecanismo".

O chefe dos serviços de emergência de Buenos Aires, Alberto Crescenti, também confirmou que os ferimentos de Liam eram tão graves que "a equipa não podia fazer absolutamente nada" para o salvar.

