As autoridades acreditam que Liam Payne não pretendia morrer.

Os investigadores por detrás deste caso determinaram que o ex-membro dos One Direction - que caiu do terceiro andar de um hotel na Argentina a 16 de outubro - não cometeu suicídio.

"Embora outras informações médicas do histórico clínico da vítima ainda devam ser analisadas, a falta de defesa ou reflexo de autopreservação na queda, juntamente com outros dados relevantes do seu consumo, permitem-nos concluir que Liam Payne não estava totalmente consciente ou que estava a passar por um estado de diminuição ou perda perceptível de consciência no momento da queda", lê-se em comunicado à imprensa.

Posto isto, como Liam Payne não estava totalmente consciente, os investigadores não acreditam que ele pretendesse morrer.

"Para a acusação, este facto também afasta a possibilidade de um ato consciente ou voluntário por parte da vítima já que, no estado em que se encontrava, ela não sabia o que estava a fazer".

Payne caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires no dia 16 de outubro e morreu devido a ferimentos traumáticos, hemorragias internas e externas.

Testes toxicológicos revelaram que Payne tinha álcool, cocaína e um antidepressivo prescrito no seu corpo no momento de sua morte.

