As autoridades continuam a investigar a morte de Liam Payne e foram realizadas buscas às casas de dois funcionários do hotel onde o cantor estava hospedado e de um "amigo", segundo o TMZ.

Fontes da polícia de Buenos Aires contaram ao TMZ que foram revistados armários dos funcionários na noite de terça-feira, e analisaram as imagens de segurança do hotel CasaSur Palermo.

Acredita-se que os funcionários tiveram contacto com o artista antes de este morrer após cair do terceiro andar, no dia 16 de outubro.

Houve ainda um "amigo" com quem Liam terá trocado mensagens de texto, e que foram também analisadas pela polícia para tentar perceber como é que o cantor teve acesso às drogas. No entanto, as autoridades não encontraram em casa o suposto "amigo".

Leia Também: Hotel onde Liam Payne morreu volta a ser 'invadido' pela polícia

Leia Também: Testemunhas descrevem comportamento bizarro de Liam Payne em hotel