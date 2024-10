O Hotel CasaSur, onde Liam Payne morreu a 16 de outubro deste ano, foi na quarta-feira, dia 24, 'invadido' pela polícia, adianta a imprensa internacional.

As autoridades de Buenos Aires realizaram uma operação de busca e apreensão com o objetivo de recolher novos dados e "apreender elementos de interesse para a investigação", que pretende apurar as circunstâncias da morte do cantor, que caiu do terceiro andar do quarto de hotel onde se encontrava hospedado.

O hotel "deve fornecer" mais imagens de segurança aos investigadores, bem como informações sobre os empregados que estavam de serviço no dia da tragédia, uma vez que há suspeitas de que um funcionário do hotel terá vendido substâncias ilícitas ao músico.

Recorde-se que os exames realizados ao corpo do ex-elemento dos One Direction revelou que este tinha várias substâncias estupefacientes no organismo.

