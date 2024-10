Um hóspede do Hotel CasaSur Palermo em Buenos Aires, Argentina, revelou à revista People ter ouvido a agitação vinda do quarto de Liam Payne antes da morte do ex-membro dos One Direction .

Antes de Payne cair do terceiro andar do hotel, outra pessoa hospedada na mesma propriedade ouviu "muito barulho" vindo de seu quarto, incluindo "um grito muito alto e violento".

"Achei que estivessem a fazer obras no quarto", disse o hóspede à mesma fonte, explicando que o barulho parecia "algo pesado a ser levantado" ou "batidas".

A pessoa em questão testemunhou vários funcionários do hotel "a entrarem e a saírem" do quarto de Payne, onde se ouviu "mais barulho" por volta das 16h30. De salientar que a polícia foi chamada ao local depois das 17h00 e que Payne terá morrido pouco depois.

Liam Payne morreu esta quarta-feira, 16 de outubro, devido a múltiplos ferimentos e hemorragias "internas e externas", confirmou o Gabinete do Promotor Penal e Correcional Nacional.