'Liam Payne: Who’s To Blame' é o documentário produzido pelo TMZ que aborda a morte do vocalista dos One Direction.

A estreia está marcada para a noite desta segunda-feira, 16 de setembro, no canal de televisão FOX, ficando no dia seguinte disponível na plataforma de streaming Hulu.

O documentário apresenta o relato de testemunhas ligadas ao caso e que estão a ser investigadas.

É o caso de Bret Watson que, noticia o TMZ, estava hospedado no hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, onde Liam morreu, e assistiu à queda fatal do artista.

O hóspede estaria numa reunião de preparação do seu casamento, no primeiro andar, quando tudo aconteceu.

Liam Payne, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de ter caído do terceiro andar do hotel argentino.

