Um funcionário que está envolvido na investigação da morte de Liam Payne admitiu que consumiu cocaína com o cantor. No entanto, insiste que não recebeu dinheiro do artista e que não é nenhum traficante de drogas, relata o TMZ.

Braian Paiz é um dos presentes no documentário 'TMZ Investigates: Liam Payne: Who's to Blame?', que vai para o ar esta segunda-feira na FOX, e falou dos momentos que passou com o artista no quarto do hotel em Buenos Aires.

Braian Paiz recorda que beberam whisky e consumiram cocaína, algo que fizeram por duas vezes, tendo sido a segunda vez apenas dois dias antes de Liam Payne ter caído do terceiro andar do hotel.

O funcionário alega ainda que viu drogas espalhadas por todo o lado, um sabão e papel-alumínio. Além disso, insiste que nunca aceitou dinheiro do cantor e que recusou, até, o relógio Rolex que o artista tentou oferecer-lhe como pagamento.

Braian Paiz é um dos cinco homens que estão a ser investigados, diz ainda o TMZ.

