Um amigo próximo de Liam Payne insiste que quando deixou o cantor no Hotel CasaSur Palermo, isto cerca de uma hora antes de o artista morrer, este parecia estar "animado". No entanto, as autoridades e testemunhas não acreditam em tais declarações, relata o TMZ.

Roger Nores faz parte do novo documentário 'TMZ Investigates: Liam Payne: Who's to Blame?', que vai para o ar na segunda-feira, na FOX, e refere que esteve com Liam no dia em que o artista morreu após cair do terceiro andar do hotel.

Roger Nores insiste que esteve com Liam três vezes durante o dia trágico e que quando o viu pela última vez, uma hora antes da sua morte, o artista parecia estar "bem" e "feliz", embora embriagado.

Mas as autoridades contrariam e dizem que Liam esteve "desequilibrado" durante todo o dia. Não só terá bebido e consumido dragas, como também terá mandado mensagens de texto para Roger a dizer "podes dar-me seis grama?".